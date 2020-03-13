Şimdi tatil sonra e-Okul

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 5 saat süren toplantıda koronavirüs konusunda tüm detaylar görüşüldü. Toplantıya 16 bakanın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri de katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Kalın şunları söyledi: Koronavirüse karşı önlemlere bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı.

• İlk, orta ve liseler 16 Mart’ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart’tan itibaren öğrenciler internet ve televizyon üzerinden eğitim alacak.

• Üniversiteler 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil yapacak.

• Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

• Kamu görevlilerinin yurtdışı ziyaretleri, fevkalade bir durum olmadığı sürece izne tabi olacak.

İbrahim Kalın, alınan tedbirler dışında vatandaşların yurtdışı seyahatlerini erteleme yönünde karar almalarının da tavsiye edildiğini belirtti ve “Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın da 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almalarını istiyoruz” diye konuştu.

DERSLER TRT VE İNTERNETTEN



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları açıkladı. “Ders ortamı evlere taşınacak” diyen Bakan Selçuk şunları söyledi: “Öğrencilerimiz ilk bir hafta dinlensin, ikinci hafta isterse internetteki ‘eğitim bilişim ağı’ndan (EBA) isterse TRT’nin farklı kanallarından derslerini alabilecek. TRT kanallarındaki ders anlatımları duyurulacak. Bu süreç bittiğinde yüz yüze telafi programı uygulanacak. Ayrıca öğretmenlerimiz, uzaktan eğitimle virüse karşı eğitim dersleri alacak. Öğretmenlerimizin bu süreçte okulda bulunmalarına gerek yok. Bu süreçte en önemli görev ebeveynlerimize düşüyor. Tatilde kendi ve evlatlarınızın sağlığına dikkat etmelisiniz.”

Selçuk, tatil kararının MEB’e bağlı ana sınıflar, tüm kreşler ve özel okulları da kapsadığını vurguladı. Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavının pazar günü yapılacağını hatırlattı. Öte yandan okullardaki tüm sosyal etkinlikler de iptal edildi.

SİTELER ÇÖKTÜ, OTOGARLAR DOLDU



Tatil kararının ardından öğrenciler ve aileleri uçak ve otobüs bileti almak için firmaların sitelerine giriş yapmak istedi ancak ani yoğunluk ile sitelere ulaşım sağlanamadı. Üniversitelerin bulunduğu şehirlerin otogarlarında yoğunluk yaşandı.

ÜNİVERSİTELERDE PERSONELE TATİL YOK



YÖK’ten de koronavirüsle ilgili açıklama yapıldı. “Üniversitelerde 16 Mart’ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitim yapılmayacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler eyer verildi: Tatil süresince konferans, sergi, toplantı gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek. İdari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün seyrine göre yeniden değerlendirilecek.

BURDUR VE YURTDIŞI PROGRAMLARI ERTELENDİ



Başkan Erdoğan’ın bugün yapacağı Burdur ziyareti ile yurtdışı programlarının ertelendiği açıklandı. Salı günü İstanbul’da Merkel ve Macron’la üçlü zirve yapılacak.

PUTİN’LE İDLİB’İ GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan ve Putin, İdlib konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Mart’ta yapılan anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunu ele alan iki lider, İdlib’de gerginliğin önemli ölçüde azalmasını memnuniyetle karşıladı. Savunma bakanlıkları arasındaki yakın işbirliğinin önemine dikkat çeken liderler, kişisel temaslar dahil, düzenli diyaloğun sürdürülmesine karar verdi.

KIŞLADA ÇARŞI İZNİ YAPILMAYACAK



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınına karşı TSK’da ciddi tedbirler alındığını açıkladı: “Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurtdışı temasları ile heyetlerimizin yurtdışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK’da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk.”

PARTİLERDE KORONA ÖNLEMLERİ



KIZILCAHAMAM KAMPI ERTELENDİ KURULTAY BELİRSİZ



AK Parti’nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi. 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam’da yapılması planlanan “AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” ramazan ayından sonra yapılacak. AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirler getirilmeyecek.

MHP DE ERTELEDİ

CHP Parti Meclisi, 28-29 Mart’ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay’ın ertelenmesi ya da seyircisiz yapılması konusundaki kararları alması için MYK’ya yetki verdi. Parti girişine termal kamera konulması kararlaştırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs konusundaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da, 27-29 Mart’ta yapılması planlanan geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantısının ertelendiğini açıkladı.

O GÖRÜNTÜLERE İTİBAR ETMEYİN



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle ilgili olarak doğru bilgi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüsle ilgili birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapıldığını belirten Altun, sadece resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini hatırlattı.

KATKI SUNMAYIN



Altun şöyle devam etti: “Tüm bilgilendirme faaliyetleri; başta Sağlık Bakanlığı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere ilgili resmi kanallar vasıtasıyla şeffaf olarak yapılmaktadır. Sosyal medyada resmi veya akademik güvenilirliği olmayan kişi ya da kuruluşların yapmış olduğu bilgilendirmelere temkinli yaklaşılmalıdır. İyi niyetli olmayan, ulusal çapta verilen mücadeleye zarar verme amacı taşıyan, kaosu amaçlayan içeriklerin yayılımına katkı sunulmamalıdır.