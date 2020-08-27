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  3. Silvan Tüneli için acele kamulaştırılma kararı alındı
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:31 | Son Güncelleme:

Silvan Tüneli için acele kamulaştırılma kararı alındı

Silvan Tüneli için acele kamulaştırılma kararı alındı
AA

Silvan Tüneli ikmali işinin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Silvan 1. Merhale Projesi (GAP)" kapsamındaki Silvan Tüneli ikmali işinin yapımı amacıyla belirtilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, 2020 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan "Göksu-Araban 1. Merhale Projesi" kapsamındaki Çetintepe Barajı ve "Kahta (Koçali Barajı ve Sulaması Projesi" kapsamındaki Koçali Barajı için alınan kamu yararı kararlarının ilan sürelerinin bitiminden itibaren başlayan, Kamulaştırma Kanunu kapsamındaki sınırlamaya ilişkin süre bir defaya mahsus 5 yıl uzatıldı.

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