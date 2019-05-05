Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. PKK'dan alçak saldırı! Piknikten dönen iki sivil kardeş oldu

PKK'dan alçak saldırı! Piknikten dönen iki sivil kardeş oldu

PKK'dan alçak saldırı! Piknikten dönen iki sivil kardeş oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinden alınan son dakika bilgisine göre pikniğe gidenleri taşıyan minibüsün dönüşü sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Servet Bilen'in (28) kullandığı 73 D 2001 plakalı minibüs, bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıktı. Dönüşte minibüsün
 geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak etti. 

Olayda sürücü Bilen ile 13 yaşındaki kardeşi Diyar Bilen yaşamını yitirdi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem
'30 kilo verdim'
Hazal'ı kızdırdılar 
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümdeki Winterfell (Kışyarı) Savaşı´nın karanlık sahneleri, dizinin 82

Game of Thrones´un Karanlık Sahneleri Böyle Aydınlatıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilometrelerce öteden yemeye geliyorlar

Game of Thrones 8. sezon 3. bölümdeki Winterfell Savaşı'nın aydınlatılmış hali