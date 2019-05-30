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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:50 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:50

Silivri'deki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Silivri'deki kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Silivri Gümüşyaka'da kontrolden çıkan aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında D-100 karayolu Silivri Gümüşyaka'da bir tatil sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 YA 327 plakalı araç, sürücüsü Yusuf K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Yusuf K. yaralanırken, araçta bulunan Osman K. bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybetti. Araçta sıkışan şahıs ve yaralı sürücü olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde hazır olan sağlık görevlilerine teslim edildi.
  
Öte yandan, kaza sebebiyle yola devrilen aydınlatma direği itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.
  
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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