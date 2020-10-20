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  • Silivri'de sünger fabrikasında yangın çıktı: 4 işçi hastaneye kaldırıldı
20 Ekim 2020 Salı 16:41 | Son Güncelleme:

Silivri'de sünger fabrikasında yangın çıktı: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Silivri'de sünger fabrikasında yangın çıktı: 4 işçi hastaneye kaldırıldı
AA

Silivri'de Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Silivri, Avcılar, Çatalca, Bakırköy, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika çalışanları itfaiye ve jandarma ekiplerince binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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