Şile'de kamp kuran 2 bin genç maske ve mesafeyi hiçe saydı

Şile’de kamp kuran yaklaşık 2 bin gencin maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. El ele halay çeken ve göbek atan gençler adeta koronavirüse davetiye çıkardı.

İHA'nın haberine göre, Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti

İZLEYENLER TEPKİYLE KARŞILADI

Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

KAMP ALANI ÇÖPLERLE DOLDU

Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.