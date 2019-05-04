Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Silahlarla yakalandı, Ramazan ayını kutlayacağını söyledi

Silahlarla yakalandı, Ramazan ayını kutlayacağını söyledi

Silahlarla yakalandı, Ramazan ayını kutlayacağını söyledi

Düzce'de, kurusıkı tabanca ve av tüfeğiyle yakalanan T.K., Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek, kutlamak için silahları aldığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri yaptıkları denetimde şüphe üzerin T.K. yönetimindeki  otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K. ifadesinde silahları yeni aldığını ve Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutlayacağını söyledi. Silahlara el konulurken, adliyeye sevk edilen T.K. serbest bırakıldı. 

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Tarihi Gün programı tarihin gölgede kalmış meselelerini gün yüzüne çıkarıp ´başka bir dünya´ diyerek

Osmanlı Devleti Kaç Yılında Kuruldu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Derbi heyecanını ilk kez yaşayacaklar