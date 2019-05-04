Silahlarla yakalandı, Ramazan ayını kutlayacağını söyledi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri yaptıkları denetimde şüphe üzerin T.K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve otomatik av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K. ifadesinde silahları yeni aldığını ve Ramazan ayının gelişini havaya ateş ederek kutlayacağını söyledi. Silahlara el konulurken, adliyeye sevk edilen T.K. serbest bırakıldı.

DHA