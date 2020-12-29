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  • Silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit oldu
29 Aralık 2020 Salı 09:05 | Son Güncelleme:

Silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit oldu

Silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta Şereflikoçhisar'da meydana gelen silah kazası sonucu bir askerin yaralandığı, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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