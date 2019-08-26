Sıkışan YPG-PKK yine Esad'a sığındı

OSMAN NURİ CERİT

Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’yı Suriye’de Fırat’ın doğusunda etkisiz hale getirmek için ABD ile yaptığı güvenli bölge anlaşması örgütün elini ayağına dolaştırdı. Türkiye’nin adımları karşısında ne yapacağını bilemeyen terör örgütü, zaman zaman çatıştığı Esad rejimine diyalog çağrısı yaptı. Terör örgütü eli kanlı rejimden işgal ettikleri bölgelerde sözde özerk yönetimi de tanımalarını istedi. Terör örgütü ile eli kanlı rejim daha öncede Suriye’de bulunan petrol gelirleri ve barajların paylaşılması konusunda da iş birliği yapmıştı. PYD’nin terör koridoruna büyük bir darbe indirecek olan “güvenli bölge” Türkiye’nin güney sınırının daha huzurlu hale gelmesini sağlayacak.