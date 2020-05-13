Siirt'te yola tuzaklanan hareket sensörlü 2 patlayıcı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Doğanköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Bölgede arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanmış birbiriyle irtibatlı biri 10 kilogram, biri 20 kilogram 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Uzaktan komutalı ve hareket sensörlü patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edildi.

