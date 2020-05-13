Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9809
  • 7,5949
  • 383.279
  • 100506
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Siirt'te yola tuzaklanan hareket sensörlü 2 patlayıcı imha edildi

Siirt'te yola tuzaklanan hareket sensörlü 2 patlayıcı imha edildi

Siirt'te yola tuzaklanan hareket sensörlü 2 patlayıcı imha edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan hareket sensörlü 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Doğanköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Bölgede arama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanmış birbiriyle irtibatlı biri 10 kilogram, biri 20 kilogram 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Uzaktan komutalı ve hareket sensörlü patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edildi.


Drone ile ekmek gönderdi...

Drone ile ekmek gönderdi...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aşk 101 2. sezon fragmanı geldi mi?

BİM'e bugün neler geliyor?