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Siirt'te terör örgütüne bir darbe daha

Siirt'te terör örgütüne bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

DHA

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