Siirt'te terör operasyonu: 10 gözaltı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt Pervari merkezli olmak üzere PKK/KCK silahlı terör örgütü adına milis ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları yönünde suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili cumhuriyet savcılığı koordinesinde soruşturma işlemleri devam etmektedir” denildi.

İHA