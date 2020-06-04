Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7697
  • 7,5843
  • 371.4
  • 109431
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
04 Haziran 2020 Perşembe 12:24 | Son Güncelleme:

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Gökçebağ beldesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut Operasyonu" düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan temas aramasında teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta 30 kilogramlık 3 bidonda kumanya, 30 kilogramlık 2 bidonda ekmek, 2 battaniye, 3 ışıldak ve güneş enerji paneli ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına altındı, diğerleri bölgede imha edildi.

Cami hoparlörlerinden yapılan çirkin provokosyonda flaş gelişme
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Düğün yapacaklar dikkat! Uzman isimden en uygun tarih uyarısı
Çağla Tuğaltay cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık katilin peşinde...
Kahvehanecinin ilginç isyanı... Şaşkınlıkla okudular!
ABD'de yağmacılar, emekli polisi öldürdü

ABD'de yağmacılar, emekli polisi öldürdü

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Klima yüzünden virüsler gelsin istemiyorsanız...

Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi

Van'da 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi