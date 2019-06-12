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12 Haziran 2019 Çarşamba 13:11 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:11

Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı.

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik dün İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkez, Eruh ve Pervari ilçeleri, Antalya'nın Kepez ve Alanya ilçeleri, Mersin merkez ile Akdeniz ve Toroslar ilçeleri, Batman, Van'ın İpekyolu ilçesi ile İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında eski HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

(AA)

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