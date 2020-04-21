Siirt'te deprem mi oldu? Siirt son dakika depremi kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Siirt'in Pervari ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SİİRT'TE DEPREM Mİ OLDU?



Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Pervari ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,4 kilometre derinliğinde kaydedildi.