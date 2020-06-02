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  3. Siirt'te askeri araç devrildi: 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı
02 Haziran 2020 Salı 00:35 | Son Güncelleme:

Siirt'te askeri araç devrildi: 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı

Siirt'te askeri araç devrildi: 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi, 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

AA'nın aktardığı habere göre, kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale edilen yaralı askerlerden ikisi şehit oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik de hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Atik, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri personeli taşıyan askeri aracın devrildiğini söyledi.

Kazada 2 askerin şehit olduğunu kaydeden Atik, 'Milletimizin başı sağolsun. Kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.' ifadesini kullandı.


Siirt'te askeri araç devrildi: 2 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz yaralandı
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