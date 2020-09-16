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16 Eylül 2020 Çarşamba 17:52 | Son Güncelleme:

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'te başlatılan Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında bugün 5 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca Soylu, son 1 haftada 22 ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere 29 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu'yla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Komando ve JÖH birliklerinin bugün Siirt'te 5 teröristin öldürüldüğünü açıklayan Soylu, operasyonlar hakkında da bilgiler paylaştı.

Jandarma ve Emniyet'e teşekkür eden Soylu, Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz."

<p> Editör: Eda Cabul</p>

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