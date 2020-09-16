Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu'yla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Komando ve JÖH birliklerinin bugün Siirt'te 5 teröristin öldürüldüğünü açıklayan Soylu, operasyonlar hakkında da bilgiler paylaştı.

Jandarma ve Emniyet'e teşekkür eden Soylu, Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz."