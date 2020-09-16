Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'te başlatılan Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında bugün 5 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca Soylu, son 1 haftada 22 ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere 29 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu'yla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Komando ve JÖH birliklerinin bugün Siirt'te 5 teröristin öldürüldüğünü açıklayan Soylu, operasyonlar hakkında da bilgiler paylaştı.
Jandarma ve Emniyet'e teşekkür eden Soylu, Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi:
"Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz."
Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi.— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 16, 2020
Son 1 haftada;
22 terörist ölü,
5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz.
Kahramanlarımıza teşekkürler �� @Jandarma @EmniyetGM