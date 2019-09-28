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  3. Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. (AA)

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