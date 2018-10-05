Siirt'te 2 terörist öldürüldü

Merkez Erenler mezrasına insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Siirt İl jandarma Komutanlığınca terör operasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, merkez ilçe sorumluluk alanında bulunan Erenler mezrası bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun barındığı bilgisi üzerine, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla muhtemel geçiş istikametleri ve barınma alanlarına yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon faaliyeti kapsamında belirlenen hedeflere silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile 1 atım gerçekleştirilmiş, atış sonrası bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından başlatılan arama/tarama faaliyetlerinde 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi ile birlikte M-16 piyade tüfeği, Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği, 4 el bombası, 20 gram esrar maddesi, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği şarjörü, 2 sırt çantası, 1 el dürbünü, 1 el radyosu, 2 saat, yarım kilo tütün, sigara tabakası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmıştır. Bölgede arama/tarama faaliyetleri devam etmektedir."

(DHA)