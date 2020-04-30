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Siirt'te 2 köy karantinaya alındı

Siirt'te 2 köy karantinaya alındı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 2 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı ve Karaca köyü korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan 2 köy 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır” denildi.


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