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  3. Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu: 10 tutuklama

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu: 10 tutuklama

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu: 10 tutuklama

SİİRT merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Haziran'da, Siirt merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kişiden 11'i, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

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