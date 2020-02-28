SİHA nedir? SİHA özellikleri nelerdir? İşte SİHA ve İHA ile ilgili bilgiler

SİHA nedir? İHA nedir? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib'deki saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır ateş altına alındığını, 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.





SİHA NEDİR?

Silahla donatılmış olan insansız hava araçlarına SİHA denir...

-İlk silah kullanan insansız hava aracımızdır

-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.

-Kanat açıklığı 12 metredir.

-Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.

-Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.

- Azami hızı 135 knottur.

- Servis irtifası 27.000 feettir.

- Havada kalış süresi 25 saattir.

İHA NEDİR?

Uzaktan kumanda edilebilen veya bir uçuş planı boyunca otomatik olarak hareket eden hava aracı İHA, birçok alanda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Türkiye ise bu İHA'ları üreten 8 ülke arasında yer alıyor.

İlk olarak 1982 yılında İsrail tarafından kullanılan İHA'lar daha sonra ABD tarafından Hunter ve Pioneer programları ile kullanıma sokulmaya başlandı. Sonrasında teknolojinin gelişmesi havada en güvenilir şekilde kalabilen İnsansız Hava Araçları'nın kullanım alanlarını da artırdı.

İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kullanım alanları

1- Gözetleme

2- Keşif

3- İmha gibi askeri amaçlar

4- Taşımacılık (Genişleyen sivil alanlar dahil.)

5- Zirai ilaçlama

6- Kamera çekimi

7- Yangın Söndürme