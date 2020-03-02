SİHA nedir, açılımı nedir? SİHA'ların özellikleri nelerdir? İşte yanıtı

SİHA nedir, açılımı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İdlib Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 212 rejim askeri öldürüldü. Rejim hedefleri imha edildi. Milli Savunma Bakanı Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulunmuştu. Vatandaşların merakla araştırdığı SİHA'larla ilgili detaylar haberimizde..

SİHA NEDİR? SİHA AÇILIMI NEDİR?

SİHA açılımı; "Silahlı insansız hava aracı"dır. SİHA, genel olarak bilinen adıyla drone uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. SİHA'lar iki sınıfa ayrılır: İlki uzaktan kumanda edilerek uçan, diğeri ise kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklardır. Keşif amaçlı üretilen İHA'lar günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır. Militanlara karşı birçok başarılı saldırı gerçekleştiren bu hava araçları çoğu zaman sivil hedefleri de vurarak insan ölümlerine neden olmaktadır.

İHA'lar bunun yanında son zamanlarda yangın söndürmek amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Bu araçlar genellikle normal savaş uçakları için zor, kirli ve tehlikeli görevlerde kullanılır.

SİHA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Silahla donatılmış olan insansız hava araçlarına SİHA denir...

-İlk silah kullanan insansız hava aracımızdır

-Gövde uzunluğu 6.6 metredir.

-Kanat açıklığı 12 metredir.

-Toplam kalkış ağırlığı 650 kg'dır.

-Faydalı yük ağırlığı 55 kg'dır.

- Azami hızı 135 knottur.

- Servis irtifası 27.000 feettir.

- Havada kalış süresi 25 saattir.

İHA NEDİR?

Uzaktan kumanda edilebilen veya bir uçuş planı boyunca otomatik olarak hareket eden hava aracı İHA, birçok alanda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Türkiye ise bu İHA'ları üreten 8 ülke arasında yer alıyor.

İlk olarak 1982 yılında İsrail tarafından kullanılan İHA'lar daha sonra ABD tarafından Hunter ve Pioneer programları ile kullanıma sokulmaya başlandı. Sonrasında teknolojinin gelişmesi havada en güvenilir şekilde kalabilen İnsansız Hava Araçları'nın kullanım alanlarını da artırdı.

İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) kullanım alanları

1- Gözetleme

2- Keşif

3- İmha gibi askeri amaçlar

4- Taşımacılık (Genişleyen sivil alanlar dahil.)

5- Zirai ilaçlama

6- Kamera çekimi

7- Yangın Söndürme