Şifreli pusuladan bombalı eylem çıktı

Kırmızı kategoride aranırken, Diyarbakır’da 3 Ekim’de düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen, terör örgütü PKK’nın sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinden çıkan iki ayrı şifreli pusula, Adana’da 5 yıl önce polis merkezine yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilmek istenen saldırıyı da aydınlattı. Söz konusu aracı Adana’ya getiren kişinin, 2016’da Merasim Sokak’ta 29 asker ve sivilin şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı getiren Ahmet Karaman olduğu ortaya çıktı. Cezaevinde olan Karaman’ın, Adana’da aracı teslim etti ve ona yardım eden 3 kişi de yakalanıp tutuklandı.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ GETİRDİ



Karaman’ın 17 Şubat 2016’da Ankara’da askeri servis aracına yönelik olarak düzenlenen ve 29 asker ve sivilin şehit olduğu bomba yüklü aracı getirdiği iddiasıyla yakalanıp tutuklandığı; yargılandığı davalarda da 30 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 185 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Karaman’ın, Adana’da 24 Kasım 2015 tarihinde Denizli Polis Merkezi önüne bırakılan bomba yüklü aracı da Diyarbakır’dan Adana’ya getirdiği ortaya çıktı. Karaman Denizli Polis Merkezi’nde nöbetçi olan ekipler tarafından fark edilince çıkan çatışmada kaçmış, bomba yüklü araç da kontrollü bir şekilde patlatılmıştı. Gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin, yardım ve yataklık yapan kişiler olduğu, bu zanlılar arasında Ramazan T. ve oğlu Mehmet T.’nin yer aldığı öğrenildi.