'Sıfır Atık Mavi'de plastik çöp rekoru
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamındaki ‘Sıfır Atık Mavi Projesi’ ile denizlerden geçen yıl 180 bin metreküp deniz çöpü toplandı.
Geçen yıl haziran ayında başlayan proje kapsamında yapılan çalışmalarda Türkiye’deki deniz ve kıyılardan en fazla plastik atık ve sigara izmariti çıktı. Kıyılardan toplanan deniz çöplerinin yüzde 80’ini plastikler oluşturdu, sadece İstanbul’da yapılan deniz temizliği çalışmalarında bir milyondan fazla plastik poşet toplandı. Deniz ve kıyılardan en çok çöp Samsun’da çıktı.