'Sıfır Atık Mavi'de plastik çöp rekoru

Geçen yıl haziran ayında başlayan proje kapsamında yapılan çalışmalarda Türkiye’deki deniz ve kıyılardan en fazla plastik atık ve sigara izmariti çıktı. Kıyılardan toplanan deniz çöplerinin yüzde 80’ini plastikler oluşturdu, sadece İstanbul’da yapılan deniz temizliği çalışmalarında bir milyondan fazla plastik poşet toplandı. Deniz ve kıyılardan en çok çöp Samsun’da çıktı.