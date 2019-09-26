Şifa yalanıyla zehir satışına 6 milyon TL ceza

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aldatıcı sağlık ürünü tanıtımı ve satışlarına yönelik tedbirleri açıkladı. Kanun gereği internette ilaç satılamayacağını hatırlatan Bakan Koca, bu yılın başından itibaren sağlık beyanı mevzuatına aykırı ürün tanıtımı ve satışı yapan internet sitelerine 200 bin lira ceza kesildiğini belirtti. Aynı kapsamda televizyon tanıtımlardan dolayı yayıncı kuruluşlara da 6 milyon 150 bin lira idari ceza uygulandı. 16 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

ORGANLARI İFLAS ETTİREBİLİR

Bakan Koca, zayıflattığı iddiasıyla ‘Teff tohumlu çay’ ve saç çıkardığı iddiasıyla tanıtımı yapılan ‘mavi su’ gibi ürünlere karşı da uyardı. Koca, bu tür ürünlerin, çeşitli organ yetmezliklerine ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine yol açtığını vurguladı.

3 BİN 732 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

İlaç satışına yönelik 3739 internet sitesine erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne yazı yazıldı. Yanıltıcı reklamla tüketiciyi aldatan 2456 internet sitesi de idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığı’na bildirildi. Kapatılan internet sitelerinde sporcuların kullandığı stereoidler, performans arttırıcı, gebelik sonlandıran ilaçlar, tıbbi mamalar ve saç dökülmesini engelleyici ürünlerin pazarlandığı öğrenildi.