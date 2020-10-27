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  • Sıcaklıklar 10 derece düşecek: Tam bir kış havası yaşayacağız
27 Ekim 2020 Salı 13:42 | Son Güncelleme:

Sıcaklıklar 10 derece düşecek: Tam bir kış havası yaşayacağız

Sıcaklıklar 10 derece düşecek: Tam bir kış havası yaşayacağız

Kasım ayına sayılı günler kala mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren düşmeye başlıyor. Düşüşün 8 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.

Kasım ayına sayılı günler kala mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren 10 dereceye kadar düşecek. Yurdun batı kesimlerinde başlayacak yapışların 4 gün süreceği belirtiliyor.

NTV'de yer alan haberde beklenen sıcaklık düşüşün 8 ila 10 derece arasında olacağı belirtilirken, "Tam bir kış havası yaşayacağız" ifadesine yer verildi.

HAFTA SONUNA DİKKAT: ÇOK SOĞUK OLACAK

Haberde yağışların etkisi ile azalan hava sıcaklıklarına ilişkin, "Özellikle hafta sonu hava çok soğuk olacak. Hatta bu soğuklar kar soğuklarına yakın seyredecek. Bunun nedeni de Romanya'ya kar yağması. Bizde de bazı dağlara kar yağma ihtimali var" açıklamasında bulunuldu.

YAĞIŞLAR 4 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Gün içerisinde aralıklı devam edecek olan yağışlar, tam olarak kış yağmurlarını andırırken haberde şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye bu yağışlarla birlikte cephesel yağışları görmüş olacak. Özellikle İstanbul'da bazı zamanlarda kuvvetini artıracak yağışlar dört gün boyunca devam edecek. Bu yağışlar da haliyle toprağı besleyen yağışlar oluyor'

Yağışlar perşembe günü tüm Batı Karadeniz'i; Antalya, Eskişehir ve Ankara'nın da bazı illerini etkileyecek.

EGE'DE DOLU YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Ege Bölgesi'nde ise özellikle İzmir, Aydın, Muğla hattı boyunca şiddetli yağışlar bekleniyor. Bölgede yağışlarla birlikte dolu, sel ve sağanak gibi hava olayları görülebilir. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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