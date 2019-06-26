Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo
Türkiye genelinde hava sıcakların artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, artan sıcaklıkta nasıl uyuyabiliriz? Uyku sorunu yaşamamak için hangi önlemleri alabiliriz? İşte sıcak havalarda uyumayı kolaylaştıracak 20 tüyo...
TM Dijital Haber Merkezi
Uzmanlara göre en rahat uyku ortamı 16 -21 derece arasında olmalı. Fakat yoğun sıcak ve neme sahip bölgelerde ideal uyku ortamı yakalanmıyor. Birçok insan, sıcak havalardan kaçınmak için çareyi klimalarda bulunuyor.
Independent’a konuşan Dr. Nerina Ramlakhan’a göre, beyninin vücudun diğer bölgelerine kıyasla daha serin olması gerekiyor. Ramlakhan “İyi bir gece uykusu, bilgiyi daha iyi işleyebilmek, vücudu fiziksel ve zihinsel olarak onarabilmek ve dengede tutabilmek için hayli önemli.” ifadesini kullandı.
Peki, sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? İşte 20 önemli uyku tüyosu…
Yatak örtüsünü soğutun
Uyumadan önce yatak örtünüzü veya yastık kılıfınızı birkaç dakikalığına buzdolabına koyun.
Eklem bölgelerinizi soğutun
Eklem bölgelerinizi buz torbasıyla soğut tutabilirsiniz. Aynı şekilde bir sıcak su torbasını soğuk suyla doldurup buzluğa atıp dondurabilir ve yatarken onu yanınıza alabilirsiniz.
Cildinizi nemli tutun
Uyumadan önce cildinizi nemlendirmeye unutmayın.
Su spreyi kullanın
Boş bir şişeyi soğutulmuş suyla doldurun, yüzünüze, boynunuza ve dizlerinize püskürtün.
Kıyafet seçimine dikkat edin
Pijamalarınızın ve çarşaflarınızın ince, saf pamuklu olmasına özen gösterin. Saf pamuğun nefes alabilme özelliği size ideal uyku konforunu sağlayacaktır.
Gıda tüketimine dikkat edin
Çok fazla proteinli gıda tüketmediğinizden emin olun. Uyku uzmanı Dave Gibson’a göre, protein metabolizma hızınızı artırarak vücudunuzu çok ısıtabilir.
Baharatlı yiyeceklerden uzak durun
Baharatlı yiyecekleri yiyin, ancak yatmadan en az üç saat önce. Bu vücudunuzu soğutacak bir terlemeye yardımcı olur.
Egzersiz yapmayı unutmayın
Vücudunuzun çok ısınmasını önlemek için akşam yerine sabah egzersiz yapın.
Ilık duş alın
Vücut sıcaklığınızı düşürmek için akşam duşunuzu ılık tutun. Dondurucu soğuklukta bir suyla duş almayın, çünkü vücudunuz sıcaklıktaki ani değişime ısı muhafaza ederek tepki verir.
Pencereleri açmayın
Ev ortamınızı serin tutmak için pencerelerinizi kapalı tutun.
Elektrikten kaçının
Yatmadan önce odanızdaki bütün elektrikli cihazları kapatın.
Ayaklarınızı örtmeyin
Ayaklarınızı örtünün dışında tutun ve vücut sıcaklığınızı dengede tutmaya özen gösterin.
Serinlemek için yeni icatlar bulun
Pervanenin önüne gece havayı serinletmesi için bir kova dolusu buz bırakın.
Suyu doğru şekilde tüketin
Gün boyu düzenli olarak su için ama gece çok içmeyin. Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak su size gece boyu yetecektir.
Serin alan bulun
Deliksiz bir uyku için ideal bir ortam bulun.
Üst katta uyumaktan kaçının
Sıcaklık artarsa alt katlarda uyumaya çalışın.
Nemli kıyafetler tercih edin
Serin, nemli çoraplarla ve hatta nemli bir tişörtle uyuyun.
Eller ve ayaklar soğumalı
Yatmadan önce el bileklerinizi ve ayaklarınızı soğuk suyla yıkayın.
Mentol kullanın
Gece sıcak havadan bunalırsanız mentollü bir yiyecek sizi ferahlatır.
Ateşiniz çıkmış gibi davranın
Yatmadan bir saat kadar önce buzdolabına ıslak bir kumaş koyun ve uykuya dalarken bunu alnınıza yerleştirin.