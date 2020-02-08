Siber tehditlere karşı 7/24 milli savunma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın resmen açılışı yapılacak BTK USOM'da toplam 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor.

YERLİ SİSTEMLE TARAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerli üretilen Avcı, Azad ve Kasırga gibi programları kullanarak tehditlere karşı USOM’un sürekli tarama yaptığını söyledi. BTK Veri Merkezi’nin 5 bin metrekarelik kapalı alanı ve 10 MVA kurulu gücüyle kamunun en büyük veri merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Sayan, merkezin dünya çapında en üst düzey standartlara göre tasarlandığını anlattı.