'Görgüsüzlük üzerine kötü bir sınav'

Eraslan, bir grubun video yer alan kadının örtülü olduğu için İslam'a ve müslümanlara saldırmasını eleştirirken, 'Genç kadının örtülü oluşundan, mevlitten, aminden yola çıkarak önce Müslümanlara, ardından İslam’a uluorta sataşmaya gittiler. Çılgınca işledikleri nefret suçu, boyu da, tahammülleri de aştı. Oysa o görgüsüz kız, ne dinimizi, ne müslümanları, ne bir fikri, ne de siyasi bir düşünceyi temsil etmiyordu' ifadelerini kullandı.

İŞTE ERASLAN'IN KÖŞE YAZISI:

Sanki hayat kutlamadan ibaret. Balo, parti, buluşma, eğlenme. Sosyal medyada görgüsüzlük furyası esiyor. Her gün için, her saatte neredeyse bir kutlama var. Herhangi insani bir derdi, gayesi, düşüncesi olmayan, hayatı gösteriden, haz rolünden, ifşaattan, temaşadan ibaret zanneden, sorumsuz, acaip bir taife var...

Gençlerin sosyal medyadan ibaretleşen hayatsız-hayatları hakkında genel eleştirilerimiz sürüp gidiyor. Ama bu artık o kadar uzakta değil. Biri bizi gözetliyor evine dönüştürülmüş gösteriden ibaret yaşamlar, artık hepimizin avuçları içindeki telefonlarda...

Geçen hafta içinde sosyal medya sitelerinde viral olan, bir bebek mevlidi videosu da bu görgüsüz gösterişçilerden birinin prodüksiyonuydu. Genç kadının örtülü oluşundan, mevlitten, aminden yola çıkarak önce Müslümanlara, ardından İslam’a uluorta sataşmaya gittiler. Çılgınca işledikleri nefret suçu, boyu da, tahammülleri de aştı.

Oysa o görgüsüz kız, ne dinimizi, ne müslümanları, ne bir fikri, ne de siyasi bir düşünceyi temsil etmiyordu. Sadece ne kadar zengin olduklarını, ne kadar pahalı şeyleri harcadıklarını, uluorta sergilemeye çalışan rüküş bir beceriksizdi. Ama bu aciz kadının üzerinden neler söylenmedi ki... Sonunda tüm hakaretleri tarttığınızda, başı örtülü kadınlara dair biriktirilmiş derin hazımsızlığı apaçık görüyordunuz.

Oysa aynı yaştaki diğer kadınlar da benzeri saçma toplantıları ve gösterişleri yapmaktaydı. Ama sadece başı örtülü kadının rüküşlüğü ve sonradan görmeliği konuşuluyordu.

Kendini sol ve demokrat zanneden insanların bizim toplumumuzda mütemadiyen düştükleri politik körlük burada da işliyordu. 35 yaş altı gençlerin hangi sosyal, siyasi çevreden olurlarsa olsunlar, aynı sanal çöplükte dönüp dolandığını görmezden geliyorlardı. Başı örtülü kadınla alay edip, küfürlerini müslümana, İslam’a boca edince rahatlıyorlardı. İş bitiyordu. Toplum? Boşver toplumu! Oysa sosyal medya ile ilgili en çarpıcı eleştirileri solcular yapıyor dünyada, bizimkilerin uyuduğuna bakmayın, bizimkilerin tek bildiği Müslüman dövmek...

Bir de bu gerizekalı görüntülerin ‘’İslamcılıkla, AK Partili olmakla’’ ilgili olduğunu iddia eden muhafazakarlar vardı. Yaptıkları tam anlamıyla utanmazlıktı! O görgüsüz kızı sadece örtülüydü diye, koskoca İslamcı düşünce tarihiyle, Sait Halim Paşa’yla, Şehbenderzade Hilmi’yle, Milli şairimiz Mehmet Akif’le, Sezai Karakoç’la, Nuri Pakdil’le özdeşleştirmek, olsa olsa oksimoron bir şaşırma olabilirdi. O ahmak kız örtülü diye, Menderes’i, Özal’ı, Erbakan’ı, Erdoğan’ı sorumlu tutmak da tam anlamıyla bir akıl felciydi... Ama hepsi de yapıldı.



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