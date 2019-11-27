Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7821
  • 6,3621
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. SGK'yi zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon

SGK'yi zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon

SGK'yi zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon

Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinden yapılan paylaşımda, "KOM Daire Başkanlığınca, bazı medikal firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırılması sonucu 25 milyon lira zarara uğratması olayı ile ilgili 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 23 şüpheli yakalanmıştır." bilgisine yer verildi.  (AA)


Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
Yağmur Tanrısevsin'den flaş hamle! O görüntüler dostuğu bitirdi
Sadettin Saran soruları Defne Samyeli'yi kızdırdı!
Aşk yaşıyorlar mı? Beklenen açıklama geldi!
Hazar Ergüçlü: Onur'a dava açacağım!
<p>Yerli otomobile ilişkin soruları cevaplandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Aralık

Bakan Varank´ın Cevabı Sonrasında HDP´li Paylan Sus Pus Oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Başkan Erdoğan tanıtmıştı! Nasıl yapıldığı ortaya çıktı

Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti