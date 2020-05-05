SGK emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı sorgulama ekranı haberimizde…

SGK emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Emekli olan veya olacak vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alırım? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Bankalar emekli promosyonları hakkında geçtiğimiz haftalarda bilgilendirme yapmıştı. Emekli maaşı sorgulama ekranı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SGK EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için haber içerisinde vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, baba adınızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Promosyon duyurularının ardından emekli maaşı yüzdeleri şu şekilde duyuruldu;

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

-En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alacak

-Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak.

-En düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek.

-En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

-En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

-En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.