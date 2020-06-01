Sezai Harman cinayetinde son durum ne? Müge Anlı Sezai Harman olayında son dakika gelişmesi!

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Manisa'lı çiftçi Sezai Harman'ın ölümü araştırılmaya başlandı.Sezai Harman cinayetinde son durum ne? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı Sezai Harman olayında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kocasını yemeklerine kattığı tarım ilacıyla yavaş yavaş öldüren Ayşe Harman suçlamaları kabul etmedi ama tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEZAİ HARMAN CİNAYETİNDE SON DURUM NE?



Babaları Sezai Harman’ın anneleri Ayşe Harman tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden kız kardeşler Canan Dağcı ve Eda Ünlükoç haklı çıktı. Kocasını yemeklerine kattığı tarım ilacıyla yavaş yavaş öldüren Ayşe Harman suçlamaları kabul etmedi ama tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEZAİ HARMAN OLAYI NEDİR?



18 Mart 2019 tarihin hayatını kaybeden Sezai Harman’ın öz ve üvey kızı Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Sezai Harman, iki yıl önce zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 15 Mart 2019 tarihinde tekrar zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Harman, üç gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sezai Harman’ın şüpheli ölümüyle ilgili kan donduran iddialar gelmeye devam ediyor.

İddiaların odağındaki Ayşe Harman'ın hem öz kızı hem de üvey kızı, "Annem babamızı zehirleyerek öldürdü" diyerek ellerindeki sıvıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Babalarından 17 yaş küçük olan annelerinin sevgilisinin de olduğunu iddia eden Eda Ünlükoç ve Canan Dağcı kardeşler, babalarını mal varlığı için öldürüldüğünü söyledi.

ÖZ KIZI DA ANNESİNİ SUÇLUYOR

Ayşe Harman’ın öz kızı da annesinin babasının yemeğine zehir koymuş olabileceğini söyledi. Eda Hanım, annesinin bunları yapabilecek birisi olduğunu kendilerine de yıllarca “kanser hastasıyım” diye kandırdığını ifade etti.

Annesinin babası ölmeden önce cep telefonu ile başka bir adamla mesajlaştığını gördüğünü söyleyen Eda Ünlükoç, Ayşe Harman’ın yaş takıntısı nedeniyle torunlarına da kendisine anneanne dedirtmediğini belirtti.

TEDAVİSİNE TANIK OLAN KİŞİ KONUŞTU

Sezai Harman’ın tedavisine tanık olan Fadime Vural, Ayşe Hanım’ın peçeteye sardığı sıvıyı zorla içirdiğini, bunu içtikten sonra halüsinasyonlar görmeye başladığını ifade etti. Ayrıca serumun delindiğini kendisinin hemşireyi çağırmak istediğini ancak eşinin izin vermediğini söyledi.