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Seyyar tombalacı suçüstü yakalandı

Seyyar tombalacı suçüstü yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tombala oynatanlara göz açtırmıyor.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde tombala çektiren E.A.’ya suçüstü yaptı. Şüphelinin tombala çektirip karşılığında sigara verdiği tespit edilirken, yakalanan şahıs Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynatanlara yönelik denetimlerin süreceğini belirten güvenlik güçleri, halkın huzur ve refahı için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)


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