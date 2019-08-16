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Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam ne anlama geliyor?

Seyyanen zam ne demek" Seyyanen zam ne anlama geliyor"

Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranan kelimeler arasında yer alıyor. Arapça kökenli sözcük Seyyanen, eşit miktarda anlamına geliyor ve bu sözcük daha çok siyaset jargonunda kullanılıyor. Seyyanen zam ne demek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

Seyyanen zam ne demek?,  Seyyanen zam ne anlama geliyor? soruları vatandaşlar tarafından merake dilemye başladı. Daha çok siyaset jargonunda kullanılan Arapça kökenli sözcük seyyanen, eşit miktarda anlamına geliyor. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Seyyanen ne demek? diye merak edenler için detaylı bilgi ve örnek haberimizde..

SEYYANEN ZAM NE DEMEK? 

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. 

Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

Seyyanen zamda ise zam atıyorum 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.

Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

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