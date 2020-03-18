18 Mart Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor. Savaşın seyrini değiştiren kişiler arasında yer alan Seyit Onbaşı ise Çanakkale Zaferi ile anılıyor. Mekanizması bozulan mermiyi sırtında taşıyarak namluya süren Koca Seyit, İngiliz zırhlısını vurarak Türk askerinin lehine bir hamle gerçekleştirmişti. Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kiloluk mermi kaldırdı? soruları ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İşte Koca Seyit ile ilgili merak edilenler ve 18 Mart Çanakkale Zaferi detayları…

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

Seyit Onbaşı olarak anılan Seyit Ali Çabuk veya Seyit Ali Onbaşı,1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı.

KAÇ KİLOLUK MERMİ KALDIRDI?

18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı ve alanda bulunan diğer askerler yaralandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin yan yatmasına neden oldu.