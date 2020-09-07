Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4553
  • 8,8101
  • 462.409
  • 1096.81
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Seyir halindeyken direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen sürücü yakalandı
07 Eylül 2020 Pazartesi 23:22 | Son Güncelleme:

Seyir halindeyken direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen sürücü yakalandı

AA

İstanbul'da seyir halindeyken direksiyon başında çiğ köfte yediği görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tepki çeken görüntülerle ilgili, sürücüye idari para cezası verildiğini duyurdu.

İstanbul'da, seyir halindeyken kucağındaki tepsiden çiğ köfte yediği anların videosunu sosyal medyada paylaşan kadın sürücüye idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ş.A.D. yakalandı.

Ş.A.D.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak kişilere zarar verecek keyfi/kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya/araç trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek" içerikli 73/A maddesince 132 lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı
Sosyal medyadaki görüntüleri tepkilere neden olmuştu... Yakalandı
Trump'tan Pentagon'a zehir zemberek sözler
Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı
Reina saldırısı davasında karar... Saldırgan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Muharrem İnce nereye gidiyor?

Muharrem İnce nereye gidiyor?

Kilo vermek için yeşil çayı böyle demleyin

Kilo vermek için yeşil çayı böyle demleyin

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul'un 6 ilçesinde zehir tacirlerine şafak operasyonu

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında ba&#x

Dolmuş şoförü husumetli olduğu genci sokak ortasında başından vurdu!