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  3. Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Seydikemer'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye- Antalya Karayolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda bir grup yabancıyı gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 göçmeni yakaladı. Araçlara bindirilerek Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği kaydedildi.

(DHA)


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