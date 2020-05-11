Seyahat yasağı kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı! Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kalktı, hangi illerde var?
Son Dakika Haberleri.. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son dakika haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan sosyalleşme takvimi ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Peki, Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı olan iller hangileri? İşte detaylar...
Seyahat yasağı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası sona erdi. Başkan Erdoğan toplantı sonrası normalleşme takvimine dair alınan yeni kararları açıkladı. Seyahat yasağı hangi illerde kalktı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte detaylar...
SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası seyahat yasağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kalktığını açıkladı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız