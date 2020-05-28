Seyahat kısıtlamasının kalkması masada! Kabinenin gündemi yeni normal hayat

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündemi, kontrollü sosyal hayattaki yeni tedbirler olacak. Pandemi sürecindeki dokuzuncu toplantıda alınan önlemler ve normalleşme takvimi yeniden değerlendirilecek. Toplantıda Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sonuçlarının değerlendirilmesi beklenirken, sokağa çıkma kısıtlamaları da gündeme gelecek. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı ile 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere uygulanan kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da görüşülecek.

BAKANLARDAN SUNUM

Ayrıca, giriş- çıkış kısıtlamalarının sürdüğü 15 il ile ilgili son verilerin değerlendirilip bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor. Şehirlerarası ulaşımda alınacak önlemler de yine bu toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alması bekleniyor.

Tüm bu önlemlerin ve normalleşme adımlarının nasıl olacağı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı sunum etkili olacak. Koca’nın kabine üyelerine gelinen son durum, hasta sayıları, ölüm oranı, hastanelerin yoğunluk oranları gibi başlıklarda bilgilendirme yapması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da vefa destek gruplarının çalışmaları ile yapılan denetimler hakkında kabine üyelerine bir sunum yapması da planlanıyor.

EKONOMİ VE SINAVLAR

Ekonomik adımlar ve normalleşme süreciyle birlikte çalışma hayatında alınacak önlemlerin de toplantıda ele alınması beklenen konular arasında yer alması planlanıyor. Eğitim ve öğretim ile sıvaların nasıl gerçekleşeceğine yönelik önlemler de yine değerlendirilecek başlıklar arasında yer alması bekleniyor.