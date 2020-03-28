Seyahat izin belgesi nedir, nasıl alınır? Valilik seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan coronavirüse karşı alınan yeni kararları açıkladı. 7 maddelik önlem paketine göre şehirlerarası yolculuk için, valiliklerden seyahat izin belgesi almak gerekecek. Seyahat izin belgesi başvurusu ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerarası seyahat izinleriyle ilgili "Şehirlerarası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır" açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre; valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olan vatandaşlar dışında şehirlerarası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şehirlerarası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek. Seyahat İzin Kurulu tarafından otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.

Seyahat İzin Kurulu’nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek. Yolculuğa izin verilen otobüsler, seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında durabilecek ve durdukları illerin valilikleri tarafından seyahat etmesine izin verilen yolcuları ise kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.

7 MADDELİK KORONA VİRÜS ÖNLEM PAKETİ

1-Şehirlerarası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.

30 Büyükşehir’in tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.