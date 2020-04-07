Seyahat izin belgesi e-devlet başvurusu nasıl yapılır? Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

Seyahat izin belgesi almak isteyen kişiler sık sık arama yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler için birçok kısıtlama getirilmişti. İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgede şehir dışına seyahat izni olanların çıkabileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar "Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?" sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüsü sebebiyle şehirler arası otobüs ve havalimanı taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs ya da uçak yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.