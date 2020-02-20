Şevket Mirziyoyev kimdir? Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kaç yaşında?

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kimdir? merak ediliyor. Millet Kütüphanesi, bugün Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla açılıyor. İşte Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev hakkında merak edilenler..

ŞEVKET MİRZİYOYEV KİMDİR?

Şevket Miramanoviç Mirziyoyev (d. 24 Temmuz 1957), Özbek siyasetçi. 12 Aralık 2003 tarihinden beri Özbekistan Başbakanı, 7 Eylül 2016 tarihinden beri geçici olarak Özbekistan Devlet Başkanı'dır.

1981 yılında Taşkent Sulama ve Islah Enstitüsü'nden mezun oldu. 1996 ve Eylül 2001 yılları arasında Cizzak Valisi olarak görev yaptı. Eylül 2001'den Aralık 2003 tarihine kadar Semerkant Eyaleti Valiliği görevinde bulundu.

12 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov tarafından başbakanlığa atandı ve Özbekistan Meclisi'nde güvenoyu aldı. Yardımcısı Ergeş Şoyismatov'dur.

İslam Kerimov'un vefat etmesi üzerine 8 Eylül 2016 tarihinde Özbekistan Meclisi tarafından seçimlerin yapılacağı tarihe kadar Özbekistan devlet başkanı olarak görevlendirildi.

4 Aralık 2016 tarihinde devlet başkanı olarak seçilmiştir.