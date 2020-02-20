Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,095
  • 6,5828
  • 316.327
  • 117037
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şevket Mirziyoyev kimdir? Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kaç yaşında?

Şevket Mirziyoyev kimdir? Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kaç yaşında?

Şevket Mirziyoyev kimdir" Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kaç yaşında"

Millet Kütüphanesi, bugün Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla açılıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kimdir? merak edilmeye başlandı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev hakkında merak edilenler haberimizde..

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kimdir? merak ediliyor. Millet Kütüphanesi, bugün Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla açılıyor. İşte Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev hakkında merak edilenler..

ŞEVKET MİRZİYOYEV KİMDİR?

Şevket Miramanoviç Mirziyoyev (d. 24 Temmuz 1957), Özbek siyasetçi. 12 Aralık 2003 tarihinden beri Özbekistan Başbakanı, 7 Eylül 2016 tarihinden beri geçici olarak Özbekistan Devlet Başkanı'dır.

1981 yılında Taşkent Sulama ve Islah Enstitüsü'nden mezun oldu. 1996 ve Eylül 2001 yılları arasında Cizzak Valisi olarak görev yaptı. Eylül 2001'den Aralık 2003 tarihine kadar Semerkant Eyaleti Valiliği görevinde bulundu.

12 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov tarafından başbakanlığa atandı ve Özbekistan Meclisi'nde güvenoyu aldı. Yardımcısı Ergeş Şoyismatov'dur.

İslam Kerimov'un vefat etmesi üzerine 8 Eylül 2016 tarihinde Özbekistan Meclisi tarafından seçimlerin yapılacağı tarihe kadar Özbekistan devlet başkanı olarak görevlendirildi.

4 Aralık 2016 tarihinde devlet başkanı olarak seçilmiştir.


Serenay soluğu Cem'in evinde aldı
Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması
Burçin Terzioğlu'ndan eski aşkını duygulandıran sözler
Oğulcan Engin'den flaş Ezgi Eyüboğlu hamlesi!
Mucize Doktor'un yıldızından yeni anlaşma
<p>Buğday Pazarı’nda esnaf oldukları öğrenilen akraba Sığak ve Zenciroğlu ailesi fertleri dün akşam

Viranşehir´de 1 Kişinin Öldüğü 13 Kişinin Yaralandığı Kavga Kamerada

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dev timsah 4 yıldır boynunda lastikle dolaşıyor

İngiltere'de bulunmuştu... Kaçırılan eserler Türkiye'ye getirildi