Sevgiliye, arkadaşa yılbaşı mesajları uzun ve kısa! Anlamlı, komik, resimli yılbaşı ve yeni yıl mesajları 2021!

Yeni yıl mesajları 2021 yılına girmeye çok az bir süre kala milyonlarca kişi tarafından paylaşılmaya başlandı. Resimli yılbaşı mesajları 2021 yılı için iyi dileklerde bulunmak isteyen kişilerin ilgisini çekiyor. Kurumsal yılbaşı mesajları ile iş arkadaşlarına güzel temennilerde bulunan kişiler geride bıraktığımız 2020 yılını yad ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle dünya genelinde zor bir yılı geride bırakıyoruz. Salgınla mücadele için yasaklanan yılbaşı etkinlikleri nedeniyle milyonlar yeni yıla evinde girecek. İşte Sevdiklerinize, sevgiliye ya da eşe gönderilecek yılbaşı mesajları ile 2021 yeni yıl mesajları ve sözleri...



YIL BAŞI MESAJLARI VE YENİ YIL MESAJLARI 2021

-Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

-2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

-Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

-Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

-Dostluğumuza bir yıl daha eklemenin sevincini yaşıyorum. Yeni yıldan dileğim ise; birlikte nice yıllara, sağlıkla ve mutlulukla... İyi ki varsın!

-Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

-Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

-Etrafının her zaman en sevdiğin insanlarla çevrili olduğu, mutlu ve huzurlu bir yıl dilerim. Yeni yılın kutlu olsun!

-Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

KOMİK VE ESPRİLİ YENİ YIL MESAJLARI

-Telefon hatları sıkışmadan ve internete çökmeden önce sana mutlu yıllar dilemek istedim. Yeni yılın kutlu olsun!

-Bu sene akıllı telefonunu sadece Instagram için değil, gerçekten işe yarayacak bir şeyler için kullanman dileğiyle…

-Sonunda yazıyorum! Neyi mi? Senin için sevgi dolu bir yeni yıl mesajını. :) Mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir yıl diliyorum!

-Yılbaşından beş dakika önce bir pizza sipariş edeceğim ve geldiklerinde bu siparişi bir yıl önce verdiğimi söyleyeceğim. Mutlu yıllar!

-Bu yıl, hafta içi bile güzellik uykunuz için daha fazla zaman ayırın. Mutlu yıllar!

-Yıl boyunca yaptığım tüm sinir bozucu davranışlar için özür dilerim. Önümüzdeki yılda bunları yapmam için bana bir şans daha verebilir misin?

-Tebrikler! Mutluluk bankası Eğlence Şubesi’nden 2021 no’lu hesabınıza 365 gün sınırsız eğlence tanımlanmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle… Sms almamak için bu mesaja “Mutlu Yıllar” yazarak cevap verebilirsiniz

-Artık sana daha fazla başarı dilemek istemiyorum. Zaten birçok şeyi başardın. Bu yıl benim olmalı. Bana mutlu yıllar dile!

-Seni yeni yıl partisi için bir servet harcamaktan kurtardım. Hemen mail’lerine bak ve online yapacağımız partinin hazırlıklarına hemen başla. Mutlu yıllar!

SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI VE YENİ YIL SÖZLERİ

-Yıllar geçiyor ama değişmeyen tek bir şey var; sana olan aşkım. Eğlence ve mutluluk dolu bir yıl bizimle olsun sevgilim…

-Geçen yılı benim için çok özel bir hale getirdin. Önümüzdeki yılın senin için özel olması en büyük dileğim. Birbirimiz için sevgi, ilgi ve şefkat dolu bir yıl daha olsun; aşkımız, yıldan yıla güçlensin sevgilim!

-Seni sevmekle o kadar meşguldüm ki, bir yılın daha geçtiğini zar zor fark ettim. Mutlu yıllar aşkım… Bu dünyadaki tüm mutluluklar senin olsun, sen benimle ol!

-Bu dünyada sana olan sevgimi zayıflatacak hiçbir şey yok. Zamanın sonuna kadar seninim. Bize sevgi dolu bir yıl diliyorum!

-Aşkın büyülü ve beni tamamlıyor. Beni yeni yılda da sevmeye devam et. Yeni yılın kutlu olsun!

-Aşkım, senin varlığına alıştım ve buna seneye de ihtiyacım var. Mutlu yıllar!

-Yeni yıl yeni hayaller getirir, benim tek hayalim ise seninle beraber olmak. Yeni yılın kutlu olsun aşkım!

-İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

EŞE YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ

-Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. 2021 yılın kutlu olsun bir tanem.

-O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Nice senelere aşkım, yeni yılın kutlu olsun.

-Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissettiğim zaman, üzüntülerimi alıp onların yerine o tarifsiz sıcaklığı koymayı başarıyorsun. 2021’de de benimle kal hayatım. Yeni yılımız kutlu olsun.

-Yıllar her şeyi değiştiriyor biz hep aynı kalalım. Nice seneler aşkım.

-Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

-Gönlüm yeni yıla da seninle girdi. Mutlu yıllara bir tanem.

RESİMLİ YENİ YIL MESAJLARI