Serviste arkadan öne çapraz oturulacak

Yeni normalleşme sürecinde servislerde, spor salonlarında ve sosyete pazarlarında salgına karşı alınan kurallara yeni düzenlemeler geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberde çay bahçesi, yürüme alanları, millet kıraathaneleri gibi yerlerde uyulması gereken kurallar şu şekilde açıklandı:

İŞÇİ SERVİSLERİ



Personel evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol cama oturtulacak. Cam kenarları dolduktan sonra binen personel arkadan öne doğru çapraz şekilde koridor taraflarına oturacak. Servise son binen personel ise ilk inecek.

ÇAY BAHÇELERİ



Maskesiz müşteri alınmayacak. Mekanın kapasitesi çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecek. Masa örtüsü kullanılmamalı, kullanılıyorsa her müşteriden sonra yenisi serilecek. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli paspasla silinmeli. Toz çıkaran fırçayla süpürmemeli

SPOR SALONLARI



Spor yaparken maske takmak riskleri olduğu için eleştiri almıştı. Buna ilişkin yeni düzenleme getirildi. Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes almayı zorlaştıracağı için maske takılmayabilir. Spor salonları için N95, FFP2 gibi yüksel filtreli maskeler önerilmiyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



Alışveriş merkezlerinde denenen ürünlere ultraviyole ışınlar uygulanmayacak. Kabinde en fazla 10 dakika kalınmalı. Deneme parfümlerine müşteri temas etmemeli. AVM’de 3 saatten fazla kalınmamalı. Mal kabul bölümünde insanlara dezenfektan püskürtme işlemi yapılmayacak.

KAPLICALAR



Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalı. Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi/kullanması teşvik edilmeli. Sauna, masaj salonları kullanılmamalı. Havuz kenarında yeme-içme olmamalı. Vantilatör kullanılmamalı.

YÜRÜME ALANLARI



Yürüme alanında (koşu yapanlar hariç) maske takılmalıdır. Eldiven kullanımı önerilmiyor. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı. Balık tutma araçları, kişiye özel olmalı. Olta balıkçılığı yapanların arasında 2 metre sosyal mesafe bulunmalıdır.

MİLLET KIRAATHANELERİ



Okuma/çalışma salonundaki ve internet alanlarındaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olmalı. Varsa kitap ödünç alma alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı. Ziyaretçiler randevu ile gitmeli. Her gün düzenli temizlenmeli.

SOSYETE PAZARLARI



Pazarlara maskesiz giriş olmayacak. 1 metre sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Esnaf bağırarak satış yapmamalı. Tezgahlar antiseptik solisyonlarla temizlenmeli.

KREŞLER



Çocuk sayısı 10’un üzerinde olmayacak. Ateş ölçümleri çizelgeye kayıt edilecek. Şoför, 2 yaş ve üzeri tüm öğrenciler serviste maskeli olacak. Çocuklar 1 metre mesafeyle oturacak. Bebeklerde ve 2 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesi nedeniyle maske kullanılmayacak.