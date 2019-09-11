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  3. Servet avcısı! 30 milyon için şeytani plan

Servet avcısı! 30 milyon için şeytani plan

Servet avcısı! 30 milyon için şeytani plan

İzmir'de kendisini ekonomist ve devlet adamlarının danışmanı olarak tanıtan iş adamı A.D.'nin 30 milyon dolarlık servetine göz dikerek dolandırmaya çalışan A.C.A. ve annesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'de A.C.A (39) adlı kadın, kendisini ekonomist ve devlet adamlarının danışmanı olarak tanıttığı iş adamı A.D. (67) ile dini nikah kıydı. A.C.A, adamın 30 milyon dolarlık servetine göz dikerek şeytani bir plan hazırladı. Psikiyatri doktoruna yazdırdığı 4 yeşil reçeteli ilaçla adamı bir ay boyunca uyuşturan kadın, özel bir hastanede çalışan nöroloji doktorundan da A.D. adına 'akli dengesi yerindedir' raporu aldı. A.C.A. ardından A.D'ye, uyuşturucu ilaçlarının etkisindeyken imza attırarak tüm gayrimenkül ve bankacılık işlemlerini yapabilmesi için annesi T.A. (59) adına genel vekaletname çıkardı.

ANNE-KIZ CEZAEVİNE GİRDİLER

Ama A.D'nin durumu fark ederek polise başvurmasıyla Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.C.A, annesi T.A, ilaçları yazan ve 'akli dengesi yerindedir' raporu veren 4 doktoru gözaltına aldı. Doktorlar çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.C.A. ve annesi tutuklandı.

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