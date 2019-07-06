Şeref Kalaycı kimdir? vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak, yerine Profesör Doktor Şeref Kalaycı getirildi.Recep Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Şeref Kalaycı kimdir? diye merak diyorsanız işte yanıtı..

ŞEREF KALAYCI KİMDİR?

1965 yılında Trabzon’da doğdu. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Fairleigh Dickinson Üniversitesi/New Jersey’de İşletme dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme dalında Doktora yaptı. 28.07.1993-27.10.1997 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

27.10.1997-23.01.2001 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 23.01.2001-21.06.2013 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör görevlerinde bulundu.

04.07.2013 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalına Profesör olarak atandı.Akademik çalışmalarının yanında, Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri ve Ana Bilim Dalı Başkanlıkları gibi idari görevlerde ve Isparta Ekonomi ve Yönetim Derneği Başkanlığı gibi sosyal görevlerde bulunmuştur.

17.09.2018 tarihinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Prof. Dr. Şeref KALAYCI evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.