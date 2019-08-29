Seni seçtim pikachu şeklinde bir ifade varsa, izlemekte olduğunuz çizgi film muhtemelen hangisidir? Güven Bana sorusu Seni seçtim pikachu şeklinde bir ifade varsa, izlemekte olduğunuz çizgi film muhtemelen hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Kaptan Tsubasa

B: Transformers

C: Pokemon

D: Scooby-Doo

Doğru cevap: Pokemon