Şenay Aybüke Yalçın'ın adı yeni nesilde yaşıyor

Batman’ın Kozluk İlçesi’nde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristler tarafından 22 yaşında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 3 yılında anılıyor. Yalçın’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, evlatlarının yokluğunun çok acı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

İDEALİST BİR ÖĞRETMENDİ



“Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne tayini çıktığında ‘Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır.’ deyip hizmete koştu. Aybüke ismi bizim geleneğimizde olan bir isim. 1993’te Azerbaycan’da Ermeni saldırısında şehit edilen bir Azeri ailenin kızının Aybüke ismi bizi etkilemişti. Onun için kızımıza o ismi koyduk. Cumhurbaşkanımız kendi torununa ismini verdi. Ülkemizin birçok yerinde aileler çocuklarının adını Aybüke koydu. Aybüke isminin bu şekilde sahiplenilmesinden insan gurur duyuyor.”