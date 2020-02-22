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Senatoda FETÖ'cülere operasyon

Senatoda FETÖ'cülere operasyon

ABD’nin New Jersey Demokrat milletvekili kendisine iş başvurusu yapan ABD-Türk vatandaşından şüphelenip bağlantılarını araştırdı.

Yavuz ATALAY – WASHINGTON 

Milletvekili, FETÖ’cü olduğunu tespit ettiği kişiyi işe almadı. AKŞAM’ın kongre kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD meclisinde ve senatosunda da 4’ten fazla ismin hem iş başvurularının hem de görüşme taleplerinin aynı şekilde incelenerek reddedildiği ortaya çıktı. Senatörlere ‘Türkiye’yi konuşmak istiyoruz” diye başvuru yapanların da soruşturulduğu öğrenildi. AKŞAM’a konuşan kaynaklar, FETÖ bağlantısı olan kişilerin randevu almakta çok zorlandığını söyledi. 

ENES YÜKLÜ PARA ÖDEMİŞ 

FETÖ’cü Enes Kanter’in ise yüklü ödemeler yaparak ilgili kişilerle görüştüğü ortaya çıktı. Senatörlerin artık Türkiye’yi gerçek anlamda temsil eden kişilerle görüşmek istediği öğrenildi. Öyle ki, Türk temsilcilerle görüşen bir senatör, ziyaretçilere “Bugüne kadar hep FETÖ üyeleri gelip, Türkiye’yi kötüledi. Siz niye gelmediniz, biz sizlerle görüşmek istiyoruz” dediği öğrenildi. AKŞAM’ın görüştüğü 8 kongre çalışanı, senatoda ‘Gülen sempatizanı çalışan’ sayısında ciddi bir azalma olduğunu doğruladı. Öte yandan New Jersey, Pensilvanya, Virginia ve Maryland gibi eyaletlerde de FETÖ çalışanlarının yarı yarıya azaltıldığı iddia edildi. 
 

 


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